普京视察国产越野车遭遇尴尬场面（视频）

哈通社阿斯塔纳5月13日电 据中亚新闻网消息，俄罗斯总统普京近日前往乌里扬诺夫斯克汽车制造厂进行视察，并参观了该厂为俄国防部制造的新款"爱国者"越野车。

不过在试图登上越野车，体验车辆内部环境时，普京却遭遇了一件略显尴尬的囧事。

现场报道的视频显示，普京几经尝试都未能成功打开这款新型越野车的副驾驶车门。

俄罗斯国防部坦克装甲车总局局长亚历山大•舍甫琴科中将立即上前协助，但不知是车辆质量问题，还是这位将军天生神力，他竟当着普京的面硬生生将车门把手给掰断了。

尴尬不已的将军随手将车把手丢进了车中，并将手伸进车门内部尝试开门，但车门依然纹丝不动。于是，将军干脆的打开了后门。

车厂工作人员解释称，这款越野车的车门，在车辆熄火状态下是无法开启的。只不过他们再向普京进行展示前，忘记了提醒总统车辆的这一"特性"。

当然，车厂工作人员并未解释为何后门却能在车辆熄火时正常开启。

据悉，这是普京近期第三次对国防装备生产企业进行调研。

消息称，本次令总统尴尬不已的"爱国者"越野车，可装备12毫米口径机枪和反坦克火箭发射系统。

