毕申姆巴耶夫：土地改革只会促进社会经济的繁荣发展

哈通社阿斯塔纳5月14日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）相比世界平均水平，哈萨克斯坦农业领域的数据表现的很不理想。

14日，在阿斯塔纳召开哈萨克斯坦土地改革委员会第一次会议上，哈萨克斯坦国家经济部部长、土地改革委员会成员库万德科•毕申姆巴耶夫作出上述表示。

"虽然哈萨克斯坦如今已成为了公认的农业大国，但实际上，国内食品和饮用品消费占进口总额的比重达25.6%。相比世界平均水平而言，哈萨克斯坦农业领域的数据表现很不理想。举例而言，在农业领域的劳动生产率方面，经合组织成员国平均标准超出我国10倍、俄罗斯超出我国2倍、白俄罗斯超出我国1.5倍。在相关农业设备的保障和提供方面，俄罗斯平均数据高出我国近2倍，被俄罗斯高出我国9倍有余。造成这一现状的直接原因，便在于农业领域所能获得的投资过低。最近10年间，农业领域获得的投资仅占所有投资的2%。" 毕申姆巴耶夫称。

毕申姆巴耶夫表示，基于以上这些因素，土地法修正案对在农业领域吸引投资，尤其是外来投资，加速农业领域的发展有着重要的作用。

各国经验均证实，土地拥有者对土地的开发热情远高于土地承包者，其带来的投资、开发和用工需求还将带动周边其他领域的共同发展。

"总结国际社会的先进经验，我们会发现，土地改革只会为社会发展带来繁荣而非衰败。相比承包商，土地直接所有人对土地的开发热情更为高涨，也更注重对土地的保护。"他说。（编译：塔尔）