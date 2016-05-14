农业部长：外国公民无权通过我国公民转手购买私人土地

哈通社阿斯塔纳5月14日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）外公国民不止无法从政府手中购买国有农业土地，同时也无法从我国公民手中购买私人土地。畜牧业用地同理。

14日，在阿斯塔纳召开的土地改革委员会第一次会议上，哈萨克斯坦农业部部长、土地改革委员会成员阿斯卡尔•米尔扎赫梅托夫如是说。

"如此前所言，外国公民无权购买土地。这里我还需要说明一点的是，外国公司或个人是无权从哈萨克斯坦公民手中购买似有土地的，外国公民和企业仅有承租土地的权力。倒手购买土地的行为将被严令禁止。"米尔扎赫梅托夫说。

"有人担心畜牧业用地是否会被出售。这一点不必担心，畜牧业所必须的牧场和草场属于禁售土地，受法律保护。"他补充道。

根据米尔扎赫梅托夫透露，哈萨克斯坦国土总面积为2.72亿公顷。根据土地法相关规定，国家土地分为7中用途。其中，农业用地规模最大，总面积达1亿公顷。

根据此前报道，5月5日，纳扎尔巴耶夫召开总统办公会议，要求政府尽快成立相关委员会，统筹处理与土地法相关修正案有关的各类问题，委员会由第一副总理巴赫特詹•萨金塔耶夫负责。

委员会成员共75人，来自政府、议会和社会各界。

委员会于14日召开第一次全体会议。（编译：塔尔）







