国际油价因美元走强而下滑 但本周因供应中断上涨

哈通社阿斯塔纳5月14日电 据路透社消息，油价周五下跌，因美元走强，投资者在三日连涨后锁定利润，但本周油价仍上涨，此前尼日利亚产量跌至20年来最低，加拿大油砂因野火肆虐削减产量。

强劲的美国零售销售和消费者信心数据发布后，美元.DXY兑一篮子货币触及逾两周高位，这重压以美元计价的商品，因进口对于其它货币使用者来说变得更加昂贵，可能殃及需求。

石油输出国组织(OPEC)在其月度报告中称，OPEC的4月产量达到至少2008年以来最高，每日产量为3,244万桶，比3月日产量高18.8万桶。

OPEC暗示，全球石油库存过剩状况今年可能会加重，因其成员国产量大增，弥补了其它国家因油价下跌而减少的产量。全球供应过剩已经在过去近两年内重压油市。

油价在过去六周内第五周上涨，且包括德国和法国在内的几个欧洲国家本周是长周末，投资者趁此机会锁定利润也给油价带来压力。

布兰特原油收跌0.25美元，报47.83美元，美国原油收跌0.49美元，报46.21美元。

本周，布兰特原油上涨5.2%，美国原油升3.4%。

石油服务公司贝克休斯称，美国活跃钻机数5月13日止当周减少10座至2009年10月以来最低，连降第八周。此后油价小幅反弹，因看似美国石油产量将持续下跌。

加拿大的野火、尼日利亚和利比亚生产中断给油价带来提振，本月出现至少五年来最大规模的供应意外中断。

本周加拿大的野火导致至少四家大型石油公司宣布遭遇不可抗力。

非洲最大石油生产国尼日利亚的石油日产量受军事袭击影响从220万桶降至165万桶，该国财长称。