真主党指挥官“被圣战武装炸死”

哈通社阿斯塔纳5月14日电 据BBC消息，黎巴嫩真主党说，他们在叙利亚战场的指挥官穆斯塔法·巴德尔丁是被圣战武装者炮火击毙的。

黎巴嫩真主党周五（5月13日）表示，巴德尔丁在大马士革国际机场附近身亡，最初曾指责其以色列是幕后黑手。

据信，巴德尔丁自2011年起负责黎巴嫩真主党在叙利亚的全部军事行动。

成千上万黎巴嫩真主党军队进入叙利亚参与支持总统阿萨德政权的军事行动。

作战对手包括伊斯兰国（IS）、努斯拉阵线，以及其他几大叙利亚反叛武装。



黎巴嫩真主党高层穆斯塔法·巴德尔丁

黎巴嫩真主党发布在一份没有提到任何组织名称的声明中说："调查显示，针对我们在大马士革国际机场附近基地的爆炸造成指挥官穆斯塔法·巴德尔丁殉难，炮轰者是该地区的塔克菲里（Takfiri）组织"。

塔克菲里用以形容那些相信穆斯林社会已回复到无信仰状态的武装人员。

伊朗是黎巴嫩什叶派伊斯兰运动的主要军事和经济后盾，后者在2011年叙利亚内战爆发以来在帮助伊朗支持阿萨德政府中扮演主要角色。

数千名黎巴嫩真主党战士在叙利亚各地战场协助该国政府军，特别在黎巴嫩边境地区，有数百人据信死于战火。

黎巴嫩真主党的声明说，巴德尔丁之死"将增加我们继续与这些犯罪团伙斗争并打败他们的决心"。

生于1961年的巴德尔丁据信是黎巴嫩真主党的高层人物、该机构最高军事指挥官伊迈德·穆格尼耶的表兄弟和姐/妹夫。

穆格尼耶2008年在大马士革的一次汽车炸弹袭击中被暗杀。

加拿大情报机构审问黎巴嫩真主党成员时获悉，巴德尔丁被形容为比穆格尼耶还要危险，是后者的"恐怖主义老师"。

有指称说，二人合伙发动了1983年针对贝鲁特机场附近美国海军陆战队的袭击，造成241人死亡。

有报道说，巴德尔丁是黎巴嫩真主党舒拉委员会的成员，也是该组织最高领导人哈桑·纳斯鲁拉的顾问。

巴德尔丁还被指是2005年黎巴嫩前总理哈里里遭暗杀事件的主谋。

海牙黎巴嫩问题特别法庭的一份起诉书揭示了巴德尔丁在1983年科威特爆炸中的角色。

那次爆炸针对法国和美国大使馆及其它设施，造成6人丧生。

巴德尔丁因此被判死刑，但后来成功越狱。