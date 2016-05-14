特朗普否认“曾假扮自己的发言人”

哈通社阿斯塔纳5月14日电 据BBC消息，美国共和党总统候选人参选者特朗普否认曾在1990年代伪装成自己的发言人"约翰·米勒"。

《华盛顿邮报》获得了一段1991年录音，是一名记者与自称"约翰·米勒"的公关人员之间的谈话，而此人听起来很像特朗普本人。



特朗普表示，这段录音中的声音不是他的。



曾报道过特朗普早期事业的记者们说，经常与一位和特朗普本人声音一模一样的发言人对话。



他们向特朗普发出采访要求时，发言人"约翰·米勒"或"约翰·拜伦"会做出回应。



在击退十几位竞争对手之后， 特朗普已被推断获得共和党总统候选人提名。



传统共和党人正在接受他，团结该党，以击败民主党潜在总统候选人希拉里·克林顿。



特朗普当地时间周五（5月13日）在《今日秀》（Today Show）电视节目中回应时说："不，我完全不知此事，这是我第一次听到，这声音一点都不像我的"。

"有很多人试图模仿我的声音，你可以想象；这听起来像其中一个骗局，很多骗局中的一个，听起来不像我。"



尽管如此，1990年，特朗普在有关参与修建特朗普大厦的波兰非法劳工被欠发工资的庭审中承认，他的一名员工曾在相关商业活动"约翰·拜伦"的名字。

《纽约时报》报道，这些工人的律师说，他收到自称"约翰·拜伦"的电话威胁称，如果不放弃此案，将起诉。