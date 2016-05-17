中国人成美国住房市场最大外国买家

中国人不仅在加拿大、澳大利亚房地产市场大举买进，还成为了美国住房市场最大的外国买家，过去5年中国人在美国房地产市场一共砸入了至少1,100亿美元。

总部位于纽约的非盈利性组织亚洲协会(Asia Society)联合经济研究和咨询公司Rosen Consulting Group发布的一份最新报告显示，从2010至2015年的5年时间里，中国人在美国房地产市场累计投资额至少达到了1,100亿美元，不仅成为住房市场最大的外国买家，而且还在迅速进入商业地产市场。

报告显示，截至2015年3月的12个月，中国买家共买进了至少286亿美元的住房，比上年增长了30%，成为美国住房市场最大的外国买家，占所有外资购买美国住房总额的26%，超过了加拿大、印度、墨西哥和英国。排名第二的加拿大购买美国住房金额为112亿美元（占比11%）、印度为79亿美元（占比7%）。

和其他领域以企业投资为主不同的是，美国住房市场为个人提供了投资的机会。2010年至2015年，中国人累计在美国购买住房金额至少为930亿美元，包括购买自住住房和投资住房。

报告同时指出，中国买家支付的平均房价要远高于其他外国买家，而外国买家平均支付的房价已经是全美平均房价的近两倍。2015年中国买家支付的平均房价为每套831,800美元，而同期所有外国购房人支付的平均房价为每套499,600美元。据美国全国地产经纪商协会(National Association of Realtors)的数据，截止2015年3月的12个月，美国全国平均房价为25.6万美元。

之所以会有如此大的差距，主要原因是中国人买房主要集中在加州、纽约等房价相对高昂的地区；而且中国人还喜欢在优质社区买房，不仅要求房子更大，而且学区和其他配套都要是最好的。这些因素都使得中国人支付的房价远高于其他国际买家。

中国买家集中的住房市场也是全美房价最贵的地方，包括纽约、洛杉矶、旧金山和西雅图。中国买房人最喜欢的州是加利福尼亚州，2015年中国人购买的住房35%位于加州，其次是华盛顿州（占比8%）和纽约（占7%）。

报告显示，上述中国买房人中，有半数居住在美国，他们或是在过去两年内移民到美国、或是在美国工作、学习等，持有合法在美国停留超过半年的签证。然而，只有39%的中国购买者表示有意将购买的房产作为主要住房，其他人则希望把住房出租或者作为度假屋。

报告称，中国人家庭财富中房产比例远超美国人，中国人喜欢将房产作为投资和保值的手段，这反映在了中国人在美国购买二套房产上。

此外，中国人不仅大量买进住房，还把投资目光迅速转向了商业地产市场。报告称，2015年中国投资者已经成为美国商业地产收购领域第三大买家，仅排在加拿大和新加坡之后。2010年至2015年间，中国投资者（主要是中国企业）在美国商业地产领域累计至少投入了171亿美元收购办公楼、酒店和其他商业地产，其中半数收购是在2015年完成的。截止2015年年底，中国开发商在美投资建设和计划建设的房地产项目总计在150亿美元以上。

报告预计，2016年至2020年，中国人对美国住房和商业地产的直接投资将累计达到2,180亿美元。

2015年中国对外直接投资总额为1,180亿美元，其中对美国直接投资为223亿美元，占美国所有外国直接投资总额的不到10%。

（来源：界面）