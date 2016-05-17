欧盟即将开始与授予哈国公民申根签证方面相关的统计工作

哈通社阿斯塔纳5月17日电 欧盟驻哈代表团大使特拉里安•赫利斯捷16日在接受哈通社记者采访时表示，欧盟即将开始与授予哈萨克斯坦公民申根签证方面相关的统计工作。

"过去欧盟的签证工作是各成员国单独完成的，但根据最新的签证法规，我们正在对申根签证进行改革。估计届时，申根签证的发放将实现统一并且更加快捷。" 赫利斯捷说。

去年12月，哈萨克斯坦同欧盟及其成员国签署了《哈欧扩大伙伴关系与合作新协定》，哈萨克斯坦成为唯一与欧盟签订扩大伙伴关系新协议的中亚国家。

哈萨克斯坦国内舆论对这一协议的签署普遍持积极态度，并认为这将使哈萨克斯坦与欧盟在各领域的合作迈上一个新的台阶。此外，更多的民间舆论则相信，这也将为简化哈萨克斯坦公民获得申根签证的程序，起到巨大的助益。

统计显示，过去的10年，哈欧贸易额增长13倍，欧盟对哈投资规模增长10倍。欧盟占哈萨克斯坦外贸总量的50%以上，欧盟占在哈外资的49%。哈萨克斯坦经济中外资比例为2150亿美元，其中1046亿美元归属于欧盟。哈萨克斯坦排名欧盟前30个贸易伙伴国第26位。（编译：塔尔）