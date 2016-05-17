委内瑞拉经济崩溃 以石油还中国贷款

哈通社阿斯塔纳5月17日电 卡塔尔半岛电视台17日消息，17日，委内瑞拉主管经济的副总统Miguel Perez称该国与中国达成一项新的"石油还贷款"协议，对此前的协议进行升级改进。在大量债务偿还之前，给这个备受低油价打击的OPEC成员国输入"急救氧气"。

Perez称，新协议中包括贷款时间框架、贷款总额及非金融方面的内容都得到改进。"今天我们就适于国家现实的新协议条款达成共识"，他说，"这为国家前进注入了重要的氧气"。他还表示，该国经济衰退的局面或将持续至2017年末。

报道称，据本协议，10年来中国已向委内瑞拉贷款约500亿美元，与中国关系良好对该国帮助极大。委内瑞拉总统马杜罗上周五(5月13日)宣布，该国进入为期60天的"经济紧急状态"，以应对来自美国和委内瑞拉本国的"敌人"的颠覆破坏。据称，目前由于经济危机的加深，该国形势越发不稳定。

据报道，作为一个石油出口大国，长期低迷的国际油价导致委内瑞拉严重依赖于石油出口的国民经济变得非常严峻，甚至导致食物短缺、药品短缺、能源短缺、抢劫和物价飞涨。委内瑞拉国内的反对党也借机加紧了攻势，试图借助目前不断恶化的经济形势来削弱甚至取消马杜罗的领导权。路透社称，投资者正在关注中国是否对马杜罗的政府给予进一步的援助。

5月16日中国外交部发言人回应"是否向委内瑞拉提供经济或财政援助"的问题时指出，委内瑞拉内政中方不予置评。作为友好国家，中方希望并相信委政府和人民能够处理好本国内部事务，保持国家稳定和发展。中委是全面战略伙伴，两国关系友好，双方将继续在平等互利、共同发展的基础上，开展各领域务实合作，造福两国人民。

