联合国艾滋病大会在即 同志团体被禁参加

哈通社阿斯塔纳5月19日电 据BBC消息，由于代表51个穆斯林国家的"伊斯兰合作组织"提出要求，11个同性恋、跨性别组织无法参加下个月的艾滋病大会。

代表"伊斯兰合作组织"的埃及代表向联合国大会主席发函表示反对LGBT（男女同性恋、双性恋以及跨性别）组织与会。

但是埃及代表并未在信函中说明为何要求禁止同志团体与会。

美国、欧盟以及加拿大的官员则致函联合国大会主席吕克托夫特，对禁止同志团体与会表示抗议。

美国驻联合国代表鲍尔说、"伊斯兰合作组织"是因为这些组织与同性恋或者跨性别有关而要求禁止他们参加。

在发给联合国大会主席吕克托夫特的信函中，鲍尔说"跨性别人士感染艾滋病的可能性比一般人高49倍，不让他们参加高层级会议只会令全球对抗艾滋病的进程受阻"。

鲍尔还说，禁止非政府组织（NGO）的参与，已经成了"瘟疫"，而且已经严重地损害了联合国的信誉。

被禁止与会的组织包括了来自泰国的跨性别团体、爱沙尼亚和肯尼亚的男同性恋者团体，另外圭亚那、牙买加、秘鲁以及乌克兰的同志团体也被禁止与会。

联合国秘书长潘基文在2014年曾经宣布联合国会承认属下工作人员的同性婚姻，但是俄国在包括印度、埃及、中国以及巴基斯坦的支持之下，曾经试图推翻这个措施。

原定6月初在纽约举行的世界艾滋病大会，目的是希望在2030年的时候扑灭艾滋病疫情。