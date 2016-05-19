联合国要求俄罗斯当局停止对克里米亚鞑靼人的迫害

哈通社阿斯塔纳5月19日电 据中亚新闻网消息，每年的5月18日，是克里米亚鞑靼人遭苏联政府强行迁移的历史纪念日。

1944年5月18日，首批被苏联政府强制流放中亚的鞑靼人，踏上了流亡他乡的艰难旅途。局统计显示，先后有近20万鞑靼人被苏联政府从故土流放，其家园则被俄罗斯移民占据。

过去每年这一天，克里米亚鞑靼人都会举行各类纪念活动，但自2014年俄罗斯占领克里米亚半岛之后，此类活动遭到了官方的严厉禁止。

联合国人权高专办5月17日发表通报称，过去两年，人权高专办记录了克里米亚鞑靼人受到越来越多的迫害。克里米亚鞑靼人少数社区代表机构议事会（Mejlis）的成员及其支持者受到恐吓、骚扰和监禁，这往往基于可疑的罪名。

通报对议事会在4月26日被所谓克里米亚"最高法院"下达禁令深感关切。人权高专办担心，"法院"将议事会指认为极端组织会导致克里米亚鞑靼人更容易受到人权侵犯和集体处罚。

通报称，自2014年4月起，克里米亚鞑靼人就遭到任意搜查、查获书籍和逮捕。事实当局基本上没有处理虐待指控。今年4月1日，35名男子、主要是克里米亚鞑靼人，据报未经正当程序就被带到辛菲罗波尔的反恐警察中心，他们受到四小时的审讯，并被拍照、按指纹、被迫提供DNA样本，随后获释。

最近，"警察"于4月18日在克拉斯诺卡姆扬卡（Krasnokamenka）逮捕了两名克里米亚鞑靼人；5月12日在巴赫奇萨赖（Bakhchisaray）逮捕了四人。他们被指控加入一个俄罗斯联邦禁止的极端组织，但该组织并未在乌克兰被禁。共有14人（主要是克里米亚鞑靼人）目前在克里米亚受到拘押，以加入组织的指控等待审判。四人在2015年被捕，今年截至目前仍有十人被拘留。



此外，对克里米亚鞑靼人活动家雷夏特・阿梅托夫（Reshat Ametov）死亡案件的调查毫无进展，他在2014年3月被多名身着军装的男子拉出和平抗议队伍后身亡。



联合国人权高专办提醒对克里米亚领土拥有实际控制权的俄罗斯当局，他们有义务确保少数群体和土著人民的权利受到尊重，确保他们不会受到歧视和骚扰，同时敦促当局立即取消对议事会的禁令，确保所有克里米亚人的言论、信息、和平集会、宗教或信仰自由得到维护。（编译：塔尔）