谷歌新发明：汽车撞车后将行人粘在车上

谷歌为无人驾驶轿车注册了一种专利粘性涂层的专利，能够在撞人时减少对行人的伤害。

当发生自动驾驶汽车冲撞行人的情况时，汽车引擎盖、前保险杠以及侧面的特殊涂层会将行人牢牢粘住，以避免受到二次伤害的可能。

一位研究交通安全的教授说，这种新概念能够在汽车撞行人时减少创伤。

谷歌没有说是否准备在其无人驾驶汽车上应用这种概念。

英国拉夫堡大学研究交通安全的教授莫里斯说，这种概念确实有其优点。

谷歌解释称，当行人受到车辆撞击时，行人所受到的大部分伤害并不仅仅是由一次撞击引起的，而是由于他们会再次撞击地面或者其他车辆所引发。

粘性涂层上面有保护性涂层，这样粘性层在行驶中不会沾染上尘屑。

专利文件说："汽车最初撞上物体后，涂层破裂令粘性层暴露。"

谷歌从2009年后一直在测试无人驾驶汽车，谷歌公司表示这种汽车的自动驾驶行程已经超过了100万英里。

无人驾驶汽车测试中发生过一些小型碰撞事故，最严重的事故是同巴士相撞，而且谷歌的每月报告说大部分事故都是由于其他车辆的驾驶员失误造成。

英国皇家事故预防协会的道路安全负责人凯文·克林顿说，在开发防止行人被撞的技术的同时，开发减少相撞伤害程度的技术也很重要。

他对BBC说，谷歌的专利是个有趣的例子，说明了目前汽车技术发展得多么迅速。他说这种技术显然需要开发和测试，确保可靠而且不会到来臆想不到的后果。

来源：BBC中文网