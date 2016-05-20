可能因恐袭而坠海的埃及航空公司客机残骸被找到

哈通社阿斯塔纳5月20日电 据外媒消息，在地中海的搜寻队伍已经找到了埃及航空公司客机的残骸，飞机是在从巴黎快飞到开罗的时候坠海的。埃及说，失事原因更有可能是恐怖袭击而非技术故障，但目前没有公布明确的信息。

这架载有66人的空客喷气机星期四在4小时的航程中刚刚进入埃及领空后就从雷达上消失。

在开罗，埃及航空部长表示如果发现飞机坠毁是恐怖主义袭击导致的，法国要对任何安全失误负责。他还提出恐怖主义比技术故障更有可能导致坠机的说法。

埃及航空公司在推特上确认飞机残骸在希腊的卡尔帕索斯岛附近发现。搜索队在继续寻找 "失事飞机的其他残骸。"美国派出猎户远程侦察机加入搜索和恢复工作。

法国总统奥朗德在巴黎对记者表示，"我们必须确保了解事发原因的所有信息，不排除或不倾向任何假设。"他证实了飞机坠毁。他说，法国政府正在与埃及和希腊当局合作进行搜索行动。

埃及航空公司表示在埃及时间凌晨2点30分左右与这架空客A320航班失联。当时这架飞机在地中海上空11000米的高空，进入埃及领空内仅16公里。希腊国防部长说，这架飞机突然转弯，急速下降，之后从雷达上消失。

在美国，白宫发言人欧内斯特代表美国对这一空难表示慰问，但强调现在说明坠机原因还为时过早。