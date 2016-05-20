埃及军方找到失联飞机残骸发现乘客行李

哈通社阿斯塔纳5月20日电 路透社最新报道称，埃及军方在亚历山大港北方290公里找到客机MS804残骸。埃及海军指出，他们发现乘客行李，正积极搜寻黑盒子。

埃及航空一架载有66人、由法国巴黎飞往开罗的客机周四(19号)在地中海上空失联坠毁，大规模搜寻行动正在进行。法国方面调查戴高乐机场安保是否出漏洞。

希腊、埃及、法国和英国军方正联合在希腊卡尔帕索斯岛附近搜寻。

法国和埃及方面已经就此事展开调查。法国的调查重点落在戴高乐机场安保是否出现了漏洞。

自去年11月巴黎袭击后，法国的安保已经很严密，也在接受检查。

因相关方面担心机场与所谓的"伊斯兰国"组织有联系，不少机场工作人员已接受安全调查。

MS804航班上，有56名乘客，7名机组人员和3名安保人员。

国防部长表示，该架空客A320航班在从雷达显示屏上消失之前，从"向左转向90度，以及向右转向360度。之后急降超过7620米。"

埃及方面称航班因"恐怖行为"坠机的可能性大于技术故障。

早前埃及失踪客机"残骸"出现相互矛盾的说法。

埃及航空公司和埃及政府曾表示，已经在地中海发现失事客机的残骸。但遭到了希腊航空安全官员的否定。