内务部：阿斯塔纳和阿拉木图未发生游行示威活动

哈通社阿斯塔纳5月21日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）内务部行政警察委员会主席伊戈尔•列别哈21日举行新闻发布会，就21日警方逮捕部分"示威者"的相关情况进行说明。

据其透露，部分企图在阿斯塔纳市组织非法游行的公民21日被警方逮捕。

"尽管有关部门呼吁民众不要参与非法游行，今天仍有一部分公民试图组织和煽动公众进行非法的游行示威活动。基于此，警方执法人员依法对这些人进行了逮捕。在登记了这些公民的身份和目的后，这些公民已经获得释放。" 列别哈说。

“被捕者中包括部分媒体记者，我对发生这样的情况表示遗憾，但这并非警方刻意为之。这中间可能存在一些误会，今后我们会加强对警务人员的严格监督，确保此类情况不再发生。”他说。

据其透露，逮捕和拘留时间并不长，警方并未对人数进行细致的统计。

警方在逮捕过程中未遇到抵抗，社会秩序并为遭到损害。

据悉，此前有公民申请在阿斯塔纳市巴依杰列克观景塔附近举行游行示威活动，但市政府未对申请进行批准。因此，任何试图在观景塔范围内组织示威活动的行为，均被视为非法。

此外，列别哈还就阿拉木图相关游行示威活动的情况进行了介绍。

"阿拉木图未发生任何非法游行活动，有人试图组织此类活动，但未能成功。有部分区域内，出现过20-30人左右的人群聚集，但这些人多数要么不知道有人试图组织非法游行，要么只是来看热闹的群众。这些人也在被警方核实身份后劝离现场。"他说。（编译：塔尔）