最近，谷歌(Google)智能手机操作系统安卓(Android)在三个完全不同的地点成为关注焦点：硅谷举行的开发者露天庆祝会上、旧金山一家联邦法庭上、布鲁塞尔欧盟委员会(European Commission)的走廊里。

在不同的地点，人们对这款全世界使用最广泛的软件之一的看法大为迥异。

上周谷歌为7000名开发者举行的露天大会感觉更像庆祝节日，而非一场核心技术活动，在大会上，安卓一反常态地以低调姿态出现。安卓已同氧气一般，成为谷歌整体科技生态系统中无处不在的必要组成部分，但谷歌的重点已经从安卓软件本身转移至其支持的新产品和服务上。

然而，在其他地方，安卓却显眼得多--并且受到攻击。在旧金山，谷歌与甲骨文(Oracle)围绕安卓的长期法律纠纷即将见分晓，预计周一将有结果。判决结果不但关系到安卓自身，而且建立在开发者之间理念自由"共享"之上的软件经济的很大一部分也可能面临一个分水岭。可怜的10人陪审团。这起案件已转向谷歌在编写安卓时是否侵犯了目前归甲骨文所有的Java软件的版权。当时，Java是开发者使用的一个公共平台，他们希望自己的代码能够在所有硬件设备--不论采用何种操作系统--上运行。

通过复制37个Java API，谷歌让会用Java的开发者可以更容易地为安卓编写应用。谷歌的辩词基于的事实是，该公司并未将基本的"实现"代码复制入自己的操作系统，而仅仅是使用这些API作为标签或标记。

如果法庭上提出的技术性问题让非程序员感到难以理解的话，它们似乎也令一些专家感到困惑。在自上上周开始的法庭审理中，时而出现针对API是什么及其如何工作的矛盾描述，这让现场的见证者感到抓狂。对于使用API的相关法律问题，谷歌工程师们甚至更不清楚。

但是他们的一些考量构成了可能对谷歌极为不利的证据：其中一名工程师曾写信给首席执行官拉里•佩奇(Larry Page)称，公司应该通过谈判的方式获得使用Java的许可，因为所有其他选项"都糟透了"。

即使谷歌在没有获得许可的情况下使用Java API反映了普遍的做法，这也凸显了开发者为了赶上最后期限并让自己的技术与其他公司的技术相互兼容，而不时采取的一种仓促的、投机取巧的做法。当一家公司因此建立起一个数千亿美元的帝国时，这些在其他情况下可能不值一提的做法突然就有了更深层的意义。

法庭早已裁定Java API受版权保护。如今，谷歌只能寄希望于自己是在"合理使用"代码的辩护词。如果谷歌败诉的话--而且如果甲骨文得到其要求的90亿美元损害赔偿--这将不仅仅是安卓遭遇的一场代价高昂的挫折。版权法将侵入软件开发，届时不仅谷歌，任何试图在这个日益互联互通的技术世界工作的开发者的生存都将变得更加艰难。

与此同时，大西洋的另一边，今年早些时候对谷歌正式提出有关安卓的诉讼的欧盟委员会，正准备对该公司开出巨额反垄断罚单，预计将成为其开出的史上最大数额反垄断罚单。结果将限制谷歌使用安卓--该公司最重要的竞争武器之一。

利用这款智能手机软件--以及为其编写应用的开发者大军--打入其他市场，有可能招致监管方面的强烈抵制，就像微软(Microsoft)在其Windows个人电脑操作系统上的遭遇一样。

在上周举行的开发者大会上，谷歌明确表示，公司对安卓仍有宏伟的计划。谷歌将以安卓为平台，打入一个最重要的新科技市场，承诺运行安卓系统的虚拟现实头盔将在今年晚些时候推出。

在加州，很容易看到前方光明的未来。但考虑到不断变化的法律和监管环境，将光明的未来视为理所当然或许并不现实。

来源：英国金融时报