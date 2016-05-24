中国崛起加速美越关系解冻

哈通社阿斯塔纳5月24日电 据英国《金融时报》报道，美国宣布结束为期50年的对共产党统治的越南的军火禁运。这是美国以更大力度对抗中国对亚洲海域领土企图的最新举动。

在昨日对越南首都河内展开首个全天访问期间，巴拉克•奥巴马(Barack Obama)宣布美国将解除对越武器销售禁令，并希望加强两国军队之间的合作。

分析人士表示，美国总统决定扫除这一"挥之不去的冷战遗迹"表明，两国认为它们制衡北京方面的共同目标比相互猜忌更为重要。

在1960年代至1970年代的那场东南亚战争过去很久之后，美国启动了"重返亚洲"战略。那场战争的一方是北越，另一方是美国及其南越盟友。

"美国解除对越军火禁运表明，这对宿敌之间的关系加强了，"新加坡智库东南亚研究所(Institute of Southeast Asian Studies)研究员黎洪和(Le Hong Hiep)表示。

"如今，河内与华盛顿之间实现了关系正常化，它们现在更加愿意加强战略合作，尤其在双方利益一致的南中国海问题上。"

越南国家主席陈大光(Tran Dai Quang)就美国解除对越军火禁运对奥巴马表示了感谢。

奥巴马表示，美越之间已经"发展了一定程度的信任与合作"。

昨日美国宣布解除对越军火禁运之前，有报道称，美国正与越南进行谈判，拟在1975年西贡落入北越之手以来第一次在越南存放军事装备。

奥巴马在河内作出上述宣布，该市的地标性建筑包括雄伟的胡志明纪念馆。胡志明是越共的创立者，也是北越发动战争的推手。

美国总统出访东南亚之前，去年阮富仲(Nguyen Phu Trong)成为首位访问美国白宫的越共中央总书记。

中国的崛起加快了美越关系解冻。1994年比尔•克林顿(Bill Clinton)政府终止一项长期的美国对越贸易禁运后，两国关系开始积极解冻。

在越南和其他亚洲国家，人们对北京方面不断强大的军力，以及通过在亚洲海上航道造岛来声索争议领土的努力越来越担心。

这些担忧使美国有机会与地处亚洲战略要地的国家加强安全关系。

美国战机和军舰在时隔20多年后首次半永久性地返回菲律宾，而美日也发布了加强合作的新指针。

美国全面解除对越军火禁运（2014年已部分解除），不太可能导致越南马上游说进口大批重型武器。

相反，越南在近期的进口目标可能包括雷达系统、巡逻艇以及其他提升越南在重要航道上实施监控和维持存在能力的装备。

分析人士称，河内方面将谨防激怒中国，该国对中国进口的依赖程度很深。这两个邻国之间的关系很复杂，既包括政治与文化关系，也包括军事与民事安全方面的正式合作。

来源：金融时报