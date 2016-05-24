朝鲜驻华餐厅员工再曝集体出逃事件

哈通社阿斯塔纳5月24日电 据韩联社报道，朝鲜消息灵通人士23日透露，一家朝鲜驻华餐厅的员工日前集体出逃，目前在第三国等待前往韩国。

据悉，此次出逃的朝鲜餐厅员工数尚不明确，但估计仅为2-3人。另一朝鲜消息人士也表示，在中国境内的一家朝鲜餐厅工作的部分员工出逃。据悉，这些人员是在朝鲜举行劳动党七大后出逃。

在中国上海协助某朝鲜餐厅运营的一工作人员透露称，出逃的朝鲜餐厅员工或来自西安地区。

该工作人员打算详细询问事情的来龙去脉时，却遭对方拒绝。他说，对方似乎担忧可能会对中国境内的所有朝鲜餐厅营业带去影响。据悉，这些员工是在朝鲜举行劳动党七大后出逃，他们目前在第三国等待前往韩国。

在西安有两家名叫"平壤银畔馆"的朝鲜餐厅，目前都处于正常营业状态。一般朝鲜餐厅内平均有20多名女服务员，2-3人出逃对营业不会有很大影响。同时，这些员工在1周前出逃，因此对餐厅内部造成的冲击估计也已平复。

目前，韩国情报部门正在对是否有其他朝鲜驻海外餐厅员工出逃的情况进行确认。韩国外交部官员也对此表示，正在确认情况。

韩国驻上海总领事馆方面表示，虽然尚需进一步确认，但应该不是位于上海的朝鲜餐厅员工出逃。投资浦东地区的一家朝鲜餐厅老板也表示，上海周边地区没有发生这样的事情。

据了解，朝鲜驻外餐厅员工是朝鲜的创汇人员，大多出身良好，在朝鲜属于社会的中上层。继上月7日朝鲜驻华餐厅员工集体出逃后，时隔不久再次出现类似事件，其原因也引起多方猜测。