土耳其警告欧盟没有免签不会有移民协议

哈通社阿斯塔纳5月25日电 据BBC消息，土耳其总统埃尔多安说，要是欧盟不给予该国免签证待遇，国会就不会通过与欧盟达成的移民协议。

埃尔多安在该国城市伊斯坦布尔举行的世界人道峰会上说，如果欧盟不实现这个要求，土耳其国会就不会对协议作出任何决定、也不会对与协议有关的订出框架性质的法案。

对给予土耳其免签证协议，欧盟说目前土耳其仍需先符合一些条件，例如修改该国的反恐法律，但是土耳其拒绝修法。

欧盟与土耳其谈判的移民协议，目的是在阻挡大批移民进入欧洲；埃尔多安还说欧盟承诺的补助款项也还没有到位。

现在有越来越多的迹象显示，在本月底之前，恐怕无法达成给予土耳其公民免签证待遇的目标。

在周一（23日）会见了埃尔多安的德国总理默克尔说，现在恐怕难以完成上述的目标。

土耳其政府则曾经多次警告，如果欧盟没法满足此一要求，整个谈判就会瓦解。

根据欧盟与土耳其目前取得的协议，在3月20日之后非法入境希腊的移民如果申请庇护被拒、或者不提出庇护申请，将会被遣送回土耳其。

而遣送一个叙利亚移民到土耳其，欧盟就会接纳一名申请庇护获准的移民。

目前免签证待遇僵持的焦点是与土耳其的反恐立法委员会有关，欧盟还有人权组织指控土耳其以反恐法对付记者和异议人士。

土耳其政府否认此一指控，并且说该国需要反恐打击武装民兵，并且警告欧盟，土耳其不会修改反恐的法律。