希腊政府与欧元区财长达成新的救助协议

哈通社阿斯塔纳5月25日电 据BBC消息，希腊政府同欧元区财政部长星期三（5月25日）在布鲁塞尔达成一项协议，这使得希腊能够获得国际债权人所提供的103欧元救援资金。

欧元区财政部长还同意了对希腊的债务减免，延长借贷偿还期限和为利息设置上限等事项。

希腊需要这笔资金，来履行在7月份到期的还款协议。

希腊政府目前所欠债务高达3000亿欧元，占希腊全年经济产值的1.8倍。

国际货币基金组织（IMF）此前一直就希腊债务减免问题同欧元区财政部长存在分歧，达成新协议将促使IMF继续提供救援资金。

新协议并没有立即减免希腊的债务，债务减免计划将从2018年开始实施。

德国将在明年举行大选，把债务减免安排在德国大选之后被很多人认为是一种妥协。

国际货币组织坚持认为，必须对希腊实施债务减免，否则希腊将无法承受自己的庞大债务。

国际货币基金组织欧洲区总裁汤姆森（Poul M Thomsen）说，希腊必须得到债务减免才能使得自己的债务能够持续，希腊单靠自己做不到这一点，而国际货币基金组织对于有关方面承认这一事实表示欢迎。