被俄罗斯拘押的乌克兰飞行员获释回国

哈通社阿斯塔纳5月26日电 据外媒消息，一名在俄罗斯监狱里被囚禁近两年的乌克兰空军飞行员飞回乌克兰，受到英雄式的欢迎。她是在乌克兰与俄罗斯交换战俘时获释的。

萨夫琴科星期三返回基辅。总统波罗申科在一次仪式上授予她乌克兰最高荣誉-乌克兰英雄勋章。当天早些时候，两名被指为俄罗斯士兵的亚历山德洛夫与耶罗费耶夫作为此次交换的战俘返回莫斯科。

俄罗斯总统普京星期三说，在乌克兰东部被杀害的两名俄罗斯记者的遗孀请求他赦免乌克兰飞行员。普京在电视中说，他希望乌克兰飞行员的获释"将有助于减少乌克兰冲突的紧张程度，避免出现新的生命损失。"

一家俄罗斯法庭判处萨夫琴科22年刑期，之前她被裁定在俄罗斯支持的反叛武装与乌克兰政府作战期间，她在乌克兰东部的一次轰炸行动中杀害俄罗斯记者的罪名成立。

35岁的萨夫琴科否认这一指称，举行了数次绝食行动，抗议对她的囚禁。

欧盟外交政策主管莫盖里尼对乌克兰飞行员获释表示欢迎，她说，她将与乌克兰一起庆祝。

莫盖里尼在推特发文说："萨夫琴科自由返回乌克兰，这是期待已久的好消息，欧盟与她的国家一起庆祝。"

路透社报道，两名获释的俄罗斯人是特种部队士兵，在乌克兰东部执行一次秘密任务时被抓。作为交易的一部分，他们获得乌克兰总统的赦免。