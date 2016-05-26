美证监会调查阿里巴巴“双十一”数据

哈通社阿斯塔纳5月26日电 据BBC消息，中国电商巨头阿里巴巴向BBC中文网证实正接受美国证券交易委员会（SEC）调查，其股价显著下跌。

美国东岸时间周三（25号）收盘时，阿里巴巴在纽约的股价下跌6.82%，报75.59美元。

阿里巴巴表示，正在接受SEC的调查，以确认其会计方法是否违反了美国的联邦证券法。

阿里巴巴发给BBC中文网的声明称，该项调查包括对中国网购节日"双十一"的数据状况和物流公司菜鸟网络的会计操作等信息。

2015年11月11日，阿里巴巴称全天交易额达到912.17亿元人民币，同比增长59.7%。

阿里巴巴回应称正积极主动提交美证监会所要求公布的信息，并通过法律顾问向其提交了相关文件和信息。

该公司同时表示："美证监会知会我们，要求提交这些信息不应该被证监会或者证监会员工视为或理解为已经违法联邦法律。"

美联社称，SEC的发言人卡拉汉（Kevin Callanhan）拒绝就此发表评论。

上周，国际反假联盟（IACC）暂停了阿里巴巴的会员资格。

阿里巴巴于今年4月加入IACC。美联社此前报道称，该组织部分会员公司认为阿里巴巴是全球最大的假货市场，对联盟吸纳该公司的加入表示了不满。

阿里巴巴入会后的几周，美国时尚品牌迈克高仕（Michael Kors Holdings Ltd.）和古驰 (Gucci America, Inc) 均退出了该组织。