美国担忧伊斯兰国煽动暴力的能力

哈通社阿斯塔纳5月27日电 据外媒消息，美国官员警告说，伊斯兰国组织不必向恐怖分子下达指令或与恐怖分子有任何直接接触的情况下，便能够在包括美国在内的全球范围煽动暴力。

美国国土安全部副部长梅奥卡斯星期四对美国参议院的一个小组说，"我们身处全球恐怖威胁的一个新阶段。"他说，"我们从恐怖分子直接发动袭击的阶段，转移到有人受到恐怖分子的影响而发动袭击的阶段，袭击者也许从没有跟恐怖组织成员有过面对面的接触，但却受到伊斯兰国组织宣传的影响。"

梅奥卡斯说，"由于这种性质，情报与执法部门很难发现这类因受其影响而发动的袭击，袭击可能在有关部门毫不知情的情况下发生。"

参议院国土安全委员会的民主党重量级议员同意这一评估，指出在去年造成14人死亡的加州圣贝纳迪诺恐怖袭击就是这种情况。

参议员汤姆·卡波说，"我们可以关闭进入美国的所有旅行与移民通道，但是仍然无法免除恐袭的威胁。"他说，"不幸的是，伊斯兰国组织非常清楚，袭击美国的最佳途径就是让美国人为他们发起恐袭。这就是为什么伊斯兰国强调使用社交媒体与互联网，让美国人变得激进。"

就在一周前，埃及航空公司804航班在地中海坠毁，坠机原因仍然不明。不论恐怖分子是否参与其中，国会议员们对伊斯兰国组织在全球的渗透表示深切关注。