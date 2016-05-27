特朗普已获足够票数锁定共和党提名

哈通社阿斯塔纳5月27日电 据外媒消息，经美联社对共和党党内代表人数的统计显示，一度看起来不可能冲上美国顶端政治舞台的房地产大亨特朗普已经正式锁定共和党总统候选人提名。

特朗普从17位共和党总统参选人成功杀出，他的最后一名竞争对手于5月初退出竞选。美联社报道，主持过电视真人秀的特朗普已经掌握了绝大多数的票数--1237张选举人票。在7月召开的共和党全国代表大会上他将被正式提名。在6月7日最后一个州举行总统大选初选时，预计他将赢得更多人的支持票。

特朗普在美国北部州北达科他州的一个记者会上说，"我非常荣幸。"他誓言在出任总统的第一天，他将推翻奥巴马总统签署的总统行政令，并重建美国的军队。特朗普说，"谁也别招惹我们，我们将在最初的100天做很多有趣的事情。"

当特朗普去年六月参加总统竞选之际，在一群现任与前任共和党参议员和州长之间，他看上去微不足道。自从1952年以来，美国的两大党，不论是民主党还是共和党，所有的总统提名人都是现任或前任民选官员，直到特朗普的出现。1952年，第二次世界大战的英雄艾森豪威尔将军为共和党赢得了总统宝座。

然而，69岁的特朗普以他的本土主义、民粹口号在一个州一个州的初选中赢得了数以百万计共和党选民的拥戴。他声称要遣返1100万居住在美国的非法移民，在穆斯林能够被确定不是恐怖分子之前禁止他们进入美国，在墨西哥边界造墙，阻止移民进入美国。

早先支持其他参选人的一些知名共和党人现在开始支持特朗普的竞选以及政策。但是，包括2012年的共和党总统候选人罗姆尼在内的一些人拒绝支持特朗普，称他不代表传统的保守派共和党理念，他对女性、对战争英雄和残疾人的言论令人反感。