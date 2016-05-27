哈通社阿斯塔纳5月27日电 在26日于阿斯塔纳举行的第九届阿斯塔纳经济论坛全体会议上，纳扎尔巴耶夫总统与阿里巴巴集团董事局主席马云进行了对话。

马云表示："马可波罗用了八年在中国和意大利之间往返，他是个很勇敢的人。但现在，八年的路只需要八秒钟。今天，我们需要一个eroad（网上丝绸之路）来帮助中小企业。"

马云在发表题"新经济和新丝路"的演讲时说，2000多年前，丝绸之路是当时的新经济体，也是当时全球最有活力的经济体，哈萨克斯坦曾是这个最有活力经济体的中心，2000年来，新经济不断变化形态，但有些东西恒久不变，比如开放、勇气和智慧。

纳扎尔巴耶夫总统对阿里巴巴的到来表示欢迎，他说，阿里巴巴用了17年来到哈萨克斯坦，哈萨克斯坦也用了17年建起全新的首都。现在是联手出发的时刻。

当天，在纳扎尔巴耶夫总统和马云的见证下，哈萨克斯坦国家主权财富基金萨姆鲁克-卡泽纳领衔哈萨克电信、哈萨克邮政与阿里巴巴集团签署了合作备忘录（MOU）。

根据协议，阿里巴巴将帮助哈萨克斯坦开展中小企业电商培训，促进哈国国内电子商务的发展；同时推动哈萨克电信旗下的支付业务与支付宝合作；推动哈萨克斯坦邮政和菜鸟网络合作，加快在俄罗斯、中亚和东欧地区跨境电商的物流发展。

据公开资料显示，阿里旗下的全球速卖通很早就已进入哈萨克斯坦。目前，全球速卖通已成当地排名第一的网上交易平台，其中服装、家居、数码产品等最受哈萨克斯坦消费者欢迎。