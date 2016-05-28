萨金塔耶夫号召网民理性讨论有关土地改革相关事宜

哈通社阿斯塔纳5月28日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）要求委员会不经过讨论、不进行理性分析、不做任何梳理便立刻就某一问题作出决议的要求是及其不合理的。

在28日举行的土地改革委员会第三次会议上，土地改革委员会主席、第一副总理萨金塔耶夫如是说。

"最近有不少公民通过互联网平台，发表了不少有关土地改革委员会的言论。上次的会议上，我们已经就委员会的权限进行过解释。但仍有不少人，在网上传播诸如‘委员会没有用、什么也办不成'之类的言论。这样的言论，实际上会对委员会的工作造成不良的影响。委员会是根据总统的要求成立的，我们需要在半年的时间内，统筹综合社会各界针对土地改革法案的各类意见，并向议会提供建议。"萨金塔耶夫说。

萨金塔耶夫表示，自委员会信息中心和网站建立以来，已经收到了超过1000多条建言。

"我个人的邮箱也收到了很多建议，我相信委员会成员们也都和我一样。但是，要求委员会不经过讨论、不进行理性分析、不做任何梳理便立刻就某一问题作出决议的要求是及其不合理的。这种要求，更像是一种发泄，只会阻止我们完成自己的既定工作目标。我想对提出这种要求的公民建议：请亲自到委员会面前，来提出您对土地法修正案的相关建言。委员会的大门是向所有公民敞开的。"萨金塔耶夫说。（编译：塔尔）