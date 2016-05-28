中国企业有意为“西欧-中国西部”国际交通走廊俄罗斯段融资

哈通社阿斯塔纳5月28日电 据俄罗斯卫星网消息，近日，俄罗斯国家公路公司管委会主席谢尔盖·凯尔巴赫表示，多家中国大型投资者表示有意为"西欧-中国西部"国际交通走廊俄罗斯段进行融资，其中包括中国交通建设股份有限公司与中国国家开发银行。

此前有消息称，包括工商银行、国家开发银行在内的中国投资者和银行有意为"西欧-中国西部"国际交通走廊俄罗斯段进行融资，包括预估造价为7830亿卢布 （约合120亿美元）的莫斯科-萨加尔钦（哈萨克斯坦）路段的建设。俄罗斯国家公路公司管委会第一副主席因诺肯季·阿拉菲诺夫表示，公司将在5月将"西欧 -中国西部"俄罗斯段公路建设项目递交给政府。

凯尔巴赫就有意向的投资者向记者表示："事实上，这是一些已经通过各种方式进入俄罗斯市场的大型中国国企，包括中国交通建设股份有限公司、中国国际工程咨询公司、中国国家开发银行等。"

"西欧-中国西部"国际交通走廊是贯穿俄罗斯、哈萨克斯坦、中国的大规模综合投资项目。这条经过圣彼得堡、莫斯科、喀山、奥伦堡、阿克托别、克孜勒奥尔达、奇姆肯特、阿拉木图、乌鲁木齐、兰州、郑州、连云港的路线全长超过8000公里。其中2787公里位于哈萨克斯坦境内，3181公里位于中国境 内，2192公里位于俄罗斯境内，其中的1482公里就是从莫斯科州到哈萨克斯坦的公路建设项目。