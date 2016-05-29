美国最新“超级音速列车”成功试跑

由美国Hyperloop公司研制的"超级音速列车"于本周成功试跑。本次试跑试验在拉斯维加斯北部的一个荒原进行。实验的过程中，实验列车在轨道上进行时长总共两秒的运行后缓冲到沙堆上停止运作。实验中两秒后的列车速度为116英里/小时。 Hyperloop在实验前宣布他们得到了新一轮的融资，新一轮的数额为8千万美金。这个项目最早由艾龙.马斯克于2013年提出-让列车在低气压的管道中行驶并最终接近760英里/小时，也即非常接近声音在空气中的传播速度。

记者冰凌采访到了Hyperloop 的音速列车专家曾.马托西（Zen Matoshi）. 他介绍说" 简单的来说，就是我们制作的列车在特殊的管道系统里运行。我们知道基本上列车行驶过程中的主要摩擦力来自三部分：列车本身的零部件等、列车与轨道之间的摩擦以及空气阻力。当我们制造超级音速列车时，我们会在列车本身，列车与轨道以及管道中的空气上做出巨大的改进。试想，当列车行驶在阻力极低的环境下，速度能不被提高吗？ 我们预计列车可以达到声音在空气中的传播速度，但是理论上讲，我们的列车其实可以比音速还要快。"

Hyperloop还表示他们开始使用一种新的永久磁铁，这是一种更加便宜和节省能源的新进展。 关于超音速列车的主要质疑是经济方面的，当马斯克说从旧金山到洛杉矶的列车总造价大概60亿美元时，专家们却认为要比这个估计贵很多。另外一位公司代表表示"我们会努力降低造价直到音速列车的造价为正常高铁的三分之二，但是速度却是一般高速铁路的3倍。" Hyperloop为了节约造价，将音速列车的各部分分开设计，尽量用最低的价格制造列车的各个组成部分。

本周的这项"试跑"关注的主要是列车具体怎样在轨道上滑行，而不是列车的速度。试验中的轨道很短并且由于不在管道中进行，所以有很大的空气阻力。从现在的速度预计，列车真正建成后的速度提升空间非常大。 在今年三月，Hyperloop与斯洛伐克政府签下了合约试图在欧洲建造Hyperloop音速列车。公司的2014年第一轮融资为3千7百万美金。

公司的发言人预计今年年底制造出可以试验音速列车各个方面的列车雏形。 并且该列车雏形的预计行驶速度为700英里/小时。