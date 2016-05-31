美国现首例“超级细菌”全球尚无抗生素可治

美国防部近日宣布，美国境内出现首例"无法被任何已知抗生素治愈"的"超级细菌"。

据台湾东森ETtoday新闻云5月27日援引CNN的报道称，美国"疾病预防与控制中心"（CDC）主任佛莱登（Tom R. Frieden）在华盛顿说，宾夕法尼亚州一名49岁女子女体内发现了一种非常罕见的大肠桿菌变种，全球没有任何抗生素可以抵抗。甚至连柯利霉素（Colistin）这种被医生视为"最后一线药物"的抗生素，也对这种细菌束手无策。

据了解，这名女子在患病后前往宾夕法尼亚州一家诊所就诊。诊所发现异常后，立即将检验样本送到美国"华特雷德国家军事医疗中心"（Walter Reed National Military Medical Center）复验。

该医疗中心在她的尿液样本中发现了这种细菌。但至于其他资讯、例如该女子究竟是如何感染的，暂时无法知晓。该女子在过去的5个月内从未离开过美国本土。

CDC以及宾夕法尼亚州卫生署已经开始对此案例进行调查，并对该女子的近期联络人进行调查，以查明该细菌是否已经开始扩散。

这种"超级细菌"之前曾在美国境外出现，在欧洲、加拿大与中国都曾发现过类似病例。 据调查报告显示，该细菌感染后的致死率大概为50%。

报道称，细菌对抗生素产生抗药性在美国已经成为了一个迅猛发展的问题。世界卫生组织曾经警告称，这是全球健康的最重大威胁之一。

来源：界面