出境旅游消费猛增 中国全球排名第一

哈通社阿斯塔纳6月2日电 据BBC消息，联合国世界旅游组织表示，旅游消费已经连续4年增长，增速超过国际贸易。

世界最热点的旅游目的地是美国，其次是中国，法国和西班牙随后。



世界旅游组织最新数据显示，自2012年起，中国连续多年成为世界第一大出境旅游消费国。



中国、美国和英国都是出境旅游消费大国。



2015年，中国出境旅游1.2亿人次，旅游花费1045亿美元，继续位列世界第一，比前一年增加25%。



据本月初公布的世界旅游组织最新数据，国际旅游业2015年增长4%，旅游消费额超过1.4万亿美元。



相比之下，世界贸易组织数据显示，2015年全球贸易只增加了2.8%。



联合国世界旅游组织秘书长塔勒布·瑞法伊表示，旅游业收入占世界经济总量约9%，"旅游业是当今国际服务贸易的一个大类"。



2015年，旅游业从占世界出口总额的6％上升到7％。



旅游消费，包括住宿，餐饮，娱乐和服务，帮助抵消了因大宗商品价格下跌导致的出口下降。



瑞法伊说："旅游业展示出弥补了很多大宗商品和石油出口国的出口收益损失。对很多新兴经济体和几个发达经济体来说，旅游业越来越成为出口的一个组成部分。"



商品价格下跌已经降低进口的总价值为许多国家。据经济政策分析的CPB荷兰统计局2015年是世界贸易中最糟糕的一年2009年以来。



而荷兰的一家分析机构称，因为大宗商品下跌降低了很多国家进口商品的总价格，2015年是自2009年以来全球贸易最糟糕的一年。