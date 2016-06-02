图斯克：欧盟应该放弃紧密联邦“空想”

哈通社阿斯塔纳6月2日电 据BBC消息，欧洲理事会主席图斯克周三（1日）在商界领袖峰会发表讲话指出，欧盟应该放弃欧洲联邦"空想"，并警告说英国若脱离欧盟将产生"意想不到的"后果。

图斯克说，对于欧盟的最大威胁是其领导人"缺乏动力"。他们面临被"激进分子和极端分子"挫败的危险。这些人希望破坏欧盟项目。



他敦促欧盟领导人重新与公众联系起来，放弃他所称的建立更紧密联盟的"乌托邦式的空想"。



他指出，激进的政治变革有可能导致混乱局面。他警告说，采取意识形态的推动方式，有可能导致灾难。



图斯克表示，"大力推动浪漫天真，充满热情的欧盟彻底整合的愿景，并不是解决我们问题的合适方案。相互矛盾的推动只会加强欧洲怀疑论情绪，这不只是在英国。"



他强调，欧盟需要把重点放在具体措施上，其中包括加强欧盟的边界，完成银行联盟。



这位波兰前总理还提到经合组织发出的警告，英国脱离欧盟不但会损害英国的经济，而且还会影响欧盟的经济。



这是欧盟领导人再次在国际舞台上向发出呼吁，希望英国继续留在这个俱乐部里。他说，欧盟现在处于最困难，走势最难以预料的阶段。