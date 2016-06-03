加纳德罗夫：政府有责任解决土地问题争议

哈通社阔科谢套6月3日电（记者阿斯兰•沃斯帕诺夫）解决土地问题相关争议，政府责无旁贷。

在6月3日于阿克莫拉州首府阔科谢套市举行的哈萨克斯坦土地改革委员会第一次巡回会议上，阔科谢套市荣誉市民波拉特•加纳德罗夫如是说。



"农业用地是否应允许被自由出售？当前国内舆论就此争议纷纷。我个人认为，边境区域的土地，应被禁止出售和出租。如果持有一处土地所有权的公司或其他机构，其50%以上的股份属于外国公民，那也就意味着这片土地会被外国公民实际拥有。而这样的土地，本地牧民哪怕涉足半步都是不可能的，更遑论从事正常的畜牧、迁徙等牧业活动了。购买土地的外国投资商，更多的会关注于如何使用这一土地增加个人财富，至于对当地的基础设施投入，以及促进地方就业之类的问题，就很难说会不会有关注的兴趣了。解决土地问题相关争议，政府责无旁贷。为支持农业发展，国家拨款甚多，但这些拨款究竟有多少落实到位了？这个问题一旦能够妥善解决，即农业拨款能够如实到位，许多问题都可以迎刃而解。" 加纳德罗夫说。



此外，在发言中，加纳德罗夫强调，在听取关于土地问题的意见过程中，土改委应避免将提建议者划分成农业从业者与非农业从业者的做法，所有的建议都应被积极听取。（编译：塔尔）