哈纳特•斯拉木在阿拉木图召开新闻发布会（图、视频）

哈通社阿斯塔纳6月3日电 据stan.kz消息，我国职业拳击手WBA Fedelatin、WBA FideCaribe拳王哈纳特•斯拉木（21，0 18KO）今日（3日）在阿拉木图市Esentai Mall购物中心召开新闻发布会。

消息称，这是哈纳特•斯拉木首次举办新闻发布会。



哈纳特在发布会上对媒体和拳迷的提问进行了回答，并谈及自己在美国的生活和拳击生涯、比赛计划等话题。



哈纳特说："很多人都认为，奥运冠军就是一个拳手所能取得的最大成就，但我认为，在职业拳坛上，拳手们一样可以创造辉煌的成就。如果，我国那些拳坛前辈们能够涉足职业拳坛，想必我国早就占据世界拳坛的半壁江山了。有人说，拳击手年纪大了就会走向没落，我不这么看。在古代，哈萨克勇士们哪怕年近70也能奋战不休，而我今年才32岁。何况在美国，50岁的拳击手也很普遍。"



"我的家人都在哈萨克斯坦，我自己在美国迈阿密市进行训练。在美国职业拳坛的这三年，我的休假都在哈萨克斯坦度过，我甚至没有去过迈阿密的市中心。"哈纳特说。



发布会结束后哈纳特与拳迷合影，签名并向拳迷颁发了纪念品。（编译：小穆，审稿：塔尔）























