一周图片精选：网球拍防御催泪弹

周四，法国南特，反对修改法国劳动法的抗议者使用网球球拍回击催泪弹。



周日，伊拉克费卢杰附近，一名伊拉克安全部队的成员朝伊斯兰国民兵发射炮弹。什叶派民兵组织的领导人担心平民在夺取该城市的战斗中受到伤害。







芝加哥，50岁的卡尔文·沃德向窗外望去，警方正在调查他的妻子、53岁的茱莉亚·罗登遭枪击一案。随着美国阵亡将士纪念日的到来，夏季开始了。居民和城市官员对于越来越严重的枪支暴力感到担忧，城市官员在打击街头犯罪上不得不寻找新的方式。







芝加哥，42岁的罗德·里夫斯在他家外面发生枪击后，与一位邻居交谈。流弹击中他花园里的浇水管，形成一个水坑。







意大利南部，一名移民的遗体，它可能来自在地中海倾覆的一艘超载的橡皮船。有近50人在这次航程中丧生，另有超过100人获救。







巴西，示威者手持鲜花，抗议一名16岁少女于5月21日在里约热内卢遭到轮奸的暴力案件。警方称，超过30名男子据信涉案，他们已逮捕了第一个人。







周一，叙利亚伊德利卜，俄军空袭过后，平民和营救队员搜寻生者。该城市被叙利亚叛军占据。







周二，叙利亚民主力量的成员观看战友行进。数千名受到美军支持的士兵，发起大规模攻势，将伊斯兰国民兵从叙利亚北部部分地区驱逐出去。







洪水袭击德国南部和西部。周一，德国布罗因斯巴赫，洪水之后，废墟中一辆翻过来的汽车。







巴黎南部的隆瑞莫，一名女子在及膝的水中。从巴黎到巴伐利亚的河流都发生了洪水，数千民众困在家中或车中。当局称，德国有九人死亡。







周日，墨西哥城，动物权利活动人士要求禁止斗牛，与警方发生冲突。







周一，乌克兰利沃夫，营救人员在山体滑坡后搜救生者。







美国职业棒球大联盟，巴尔的摩金莺队与波士顿红袜队的比赛前，现役军人与球员一起演唱美国国歌。







周四，意大利军队在意大利共和国日举行阅兵仪式。6月2日是该国的国庆，1946年民众举行公投，以新政府取代战后的法西斯政府。







周三，特朗普在萨克拉门托国际机场的集会上讲话，他的支持者正在倾听。







西班牙，烟火节盛况。这个节日可以追溯到中世纪。







洛杉矶的天际线。穷街的美国流浪汉正在步入暮年，社会问题日趋严重。







周一，弗吉尼亚州阿灵顿国家公墓，一名女子前来看望她的丈夫。



来源：纽约时报