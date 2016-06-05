专家︰俄罗斯支持欧亚经济联盟和丝绸之路经济带的对接

哈通社阿斯塔纳6月5日电 据俄罗斯卫星网报道，普京上周在阿斯塔纳举行的欧亚经济委员会最高理事会扩大会议上表示，俄罗斯支持深化欧亚经济联盟与其他国家和组织合作的提议，尤其是与上海合作组织和东盟之间。

俄罗斯国际事务委员会主办的“日新月异的俄中关系”会议5月30日至31日在莫斯科举行。会上主要讨论了包括欧亚经济联盟与中国倡导的丝绸之路经济带之间的合作问题等经济问题。俄中关系研究与预测中心首席研究员弗拉基米尔•彼得罗夫斯基就这一倡导的落实问题发表了看法。

彼得罗夫斯基表示，欧亚经济联盟与丝绸之路经济带对接对俄罗斯及其伙伴都有利，因为这样能够为欧亚大陆吸引大量的额外资源，保证欧洲和亚太地区一体化进程的组织间交流，并扩大俄罗斯作为欧亚大国的过境运输潜力。

俄罗斯联邦经济发展部与中国商务部在2015年5月8日启动了由俄中两国领导人共同签署、欧亚经济委员会最高理事会批准的对接文件框架内的谈判进程。

今年3月底，俄罗斯经济发展部出台了对接路线图，制定了一份项目清单。目前正在讨论跨西伯利亚大铁路将其纳入丝绸之路经济带升级改造项目，以及扩大"中国-符拉迪沃斯托克 -布列斯特"、"中国-贝加尔斯克-布列斯特"和"中国-哈萨克斯坦-布列斯特"铁路和公路过境俄罗斯线路运输能力项目。



5月31日，在阿斯塔纳举行的欧亚经济委员会最高理事会会议上，俄罗斯决定启动与中方在这一领域的全面经济伙伴关系谈判。

俄罗斯问题专家指出，目前，清单上的所有项目还没有具体的政策文件，未来还需要与中国在兼容与合作方面做出更具体的工作。