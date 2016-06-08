中国向外国银行卡公司开放市场

哈通社阿斯塔纳6月8日电 据BBC消息，中国将允许包括Visa，万事达（Mastercard）等外国银行支付卡公司根据新的规则在中国展开营业。

Visa卡和万事达（Mastercard）多年来一直试图说服中国监管当局批准其进入中国高达55万亿元人民币（8400千亿美元）的支付卡市场。而中国的这一市场预计在2020年将成为世界最大。



中国央行与银监会6月7日发布《银行卡清算机构管理办法》，细化了银行卡清算机构准入管理的各项条件。



中国人民银行发布的一份声明说，2015年中国的银行卡交易达到了55万亿元，占社会总消费交易的48%。



Visa和万事达卡公司都对中国的上述决定表示欢迎。



目前，中国的银行卡市场被中国国营的银联卡系统主导。



由中国央行和银监会发布的新的规定要求申请在中国经营的外国银行卡公司必须在中国当地注册的公司里有10亿人民币的准备金，并遵守中国的国家安全和网络安全规定标准等。



2012年，世界贸易组织裁定称，中国对美国的信用卡公司有歧视性政策。此后，中国国务院表示将允许外国公司经营清算业务。

中国央行称，将积极推进银行卡清算市场开放。



分析认为，银联一家独大的支付局面将逐渐被打破，阿里、腾讯、万事达等国内外机构将可与银联同台竞争，甚至会出现"第二银联" 。



（来源：BBC中文网）