世界银行下调全球经济增速预期

哈通社阿斯塔纳6月8日电 据外媒消息，世界银行周二（7日）表示，随着新兴市场面临的问题越来越多，而发达经济体难以取得增长，全球经济增长出现大幅放缓的风险日益增加。

消息称，世界银行将今年全球经济增速预期从1月时给出的2.9%下调至2.4%，低于去年已经颇为疲软的增幅。该行还将2017年增速预期从3.1%下调至2.8%。

世界银行首席经济学家巴苏（Kaushik Basu）表示，全球经济明显面临增长趋缓状况进一步延续的风险；诸多风险因素让复苏举步维艰。

巴西、俄罗斯、尼日利亚和安哥拉等大宗商品出口国的经济增速预期遭到最大幅度的向下修正。由于金属、能源和其它大宗商品的价格暴跌，这些国家的政府被迫削减开支。货币贬值也迫使央行提高利率，以抑制恶性通货膨胀。借贷成本上升也让投资承压，并导致很多公司财务状况严重恶化。

世界银行下调了美国这一全球最大经济体的增长预期。由于能源业受到冲击、美元坚挺、国际需求疲弱，世界银行将今年美国经济增长预期下调0.8个百分点，至1.9%。

尽管日本央行推出负利率政策，但作为全球第三大经济体的日本状况并未好转。世界银行称，今年日本经济将增长0.5%，较1月份做出的预期下调了近一个百分点。

世界银行担心新兴市场经济增速可能进一步放缓。在中国政府通过更多刺激措施提振产出之际，世界银行将这一全球第二大经济体的增长预期维持在6.7%不变。不过，世界银行对不断积累的金融风险发出警告，称金融风险的积累可能引发经济增速大幅下滑。

世界银行经济学家还担心美国联邦储备委员会（简称：美联储）可能比市场预期更快地收紧政策，造成借款成本上升，从而可能引发全球金融动荡。他们表示，如果紧张不安的投资者退出新兴市场股市、汇市和债市，资本流动的波动还可能再次加剧。

经济学家认为政治风险对未来经济增长构成威胁。他们表示，英国退欧可能会严重阻碍投资，因为不确定性会拖累市场。

许多经济学家也指出，在美国，总统大选的不确定性会抑制市场活动。世界银行《全球经济展望》（Global Economic Prospects）报告的主要作者科泽（Ayhan Kose）表示，如果出现一次重大冲击，可能会引发全球经济急剧放缓。

决策者的回旋余地正在缩小。尽管许多发达经济体的债务水平下降，但各国央行在货币政策方面开始捉襟见肘。而政治家们不愿利用政府资产负债表来为刺激措施提供主要融资。

新兴市场的出口国家拥有的选择甚至更少。这些国家的负债水平上升、预算赤字累积，央行非但不能降低利率，反而不得不提高利率以抑制由货币贬值带来的物价上涨。安哥拉、哈萨克斯坦、马来西亚、南非和委内瑞拉等国的预算赤字占国内生产总值的比例平均为5%。

贸易增长是衡量全球经济疲弱程度的一项重要指标，该指标仍处在3.1%的低迷水平，远低于危机前。

世界银行表示，持续低增长可能加剧保护主义倾向，从而使增长前景进一步恶化。

上述保护主义态度可见于美国总统选战中越发强势的反贸易言论，但这种现象不仅限于北美。世界银行称，在世界范围内，对国际贸易设限的歧视性做法是促进自由贸易努力的两倍多。

不过前景方面的一线曙光是，新兴市场进口国家并没有像出口国家那样遭遇下滑。在印度、匈牙利、泰国和越南等国，政府赤字水平实际上低于两年前世界银行的预测水平，而负债占经济总产出之比也在下降。