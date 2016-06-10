历史上的今天——定都阿斯塔纳

哈通社阿斯塔纳6月10日电 18年前，即1998年6月10日，哈萨克斯坦政府在阿斯塔纳举行了隆重的定都仪式。

在此之前，纳扎尔巴耶夫总统已于1997年12月10日宣布，将阿克莫拉市更名为阿斯塔纳，并确立其为哈萨克斯坦新首都。



1994年7月6日哈议会通过迁都议案。国家机关陆续从阿拉木图市迁移至阿斯塔纳市。这一天后来并定位全国性的法定节日，并被命名为首都日。



1998年5月，纳扎尔巴耶夫签署总统令，将阿克莫拉市更名为阿斯塔纳市，并于1998年6月正式向全世界宣布。



1999年，联合国教科文组织授予阿斯塔纳市"和平之市"称号，并颁发勋章，表彰阿斯塔纳市短期内在城市、经济、政治建设、文化发展以及民族和睦事业取得的巨大成就。在这次评选中，阿斯塔纳市因全部评比指标达标，在世界各国12个城市中力压群雄一举夺冠。

目前阿斯塔纳已与莫斯科、柏林、华沙、明斯克、基辅、安卡拉、曼谷等15个城市结为友好城市。



至2015年10月，阿斯塔纳市人口总数已达867790人。其中，阿拉木图区人口381470人（44%）、耶斯勒区134472人（15.5%）、萨热尔卡区351848人（40.5%）。



今天的阿斯塔纳，是诸多经济论坛等重要国际活动的举办地之一，也是各种国际大会的成员。2010年，阿斯塔纳举行了欧安组织历史性的峰会，在2011年初，举办了高规格的第七届亚洲冬季奥运会。阿斯塔纳还定期举行世界和传统宗教领袖大会，并将于2017年举办阿斯塔纳世博会。（编译：塔尔）