哈通社北京/大连6月10日电（记者萨德克•阿克加诺夫）6日，哈萨克斯坦投资环境推介会在中国大连市举行。

贸易和工业企业协会主席、阿拉木图市贸易和投资协会负责人穆赫塔尔汗•毕亚洛夫主持推介会，对哈萨克斯坦投资环境的方方面面进行了充分介绍，并表示"光明大道"新经济计划将与中国"一带一路"战略相辅相成。



毕亚洛夫强调，哈萨克斯坦投资环境的优势主要表现在国家政治稳定性高以及具有吸引力的税收政策。目前，哈萨克斯坦的外国投资商能够以政府提供的土地、办公楼、交通工具和设备等形式返还其资金的30%。哈方还向中方企业代表就2017阿斯塔纳世博会和相关筹备情况进行了介绍。



大连市副市长和当地55家企业及商业协会代表出席推介会，并表示将为实施中国"一带一路"战略同哈萨克斯坦企业共建互助互利的经贸合作平台。



据悉，此次推介会由阿拉木图市贸易和投资协会组织，并由中国驻阿拉木图总领事馆协助举办。参加推介会的哈方企业和商业协会包括"Zhetisu"股份公司、贸易和工业企业协会、"Asian energy installation project"有限公司、"ЕРС Service" 有限公司、"May delicacy" 有限公司、"Asia-Building KV"有限公司、"Semiramis sewing firm"有限公司、"Ulzhan"建筑公司等。（编译：塔布斯）