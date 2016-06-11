重要求职面试的完美着装

脚蹬运动休闲凉鞋，还穿着一双袜子；下身是一条近似于七分裤的卡其色短裤，上身则穿着一件紧身衬衣，还有好几颗扣子没有扣好，露出很多胸毛。

在面试场合，这种穿着肯定很扎眼，而身为Professional Staffing Group的招聘官，里德·爱丽斯(Reed Ellis)的确对这位应聘者印象深刻。此人的握手和沟通技巧都很不错，眼神交流也很到位。可是衣着方式的确令人不敢恭维。







"第一印象的确很重要，但那毕竟只是第一印象。"爱丽斯说，"穿着打扮同样很重要。"



面对令人恐惧的求职面试，就连最自信的求职者也难免胆怯。但更糟糕的是着装方面也要面临两难境地：面试时究竟应该穿什么？更重要的是，面试时不应该穿什么？







选择完美的面试服装原本是件很容易的事情：只要挑一套保守的深色西装就万事大吉了。但如今的规则却发生了变化。牛仔裤和T恤衫已经成为很多员工的日常穿着--甚至还包括一些首席执行官。众所周知，Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)每天都会穿相同款式的灰色T恤(他买了很多件相同的衣服)。就算是参加金融时报100强和财富500强公司的面试，西装革履的着装也会给人留下错误的印象，导致你无法成为理想的候选人。那么，困惑的求职者究竟应该如何是好呢？



以下是一些资深人士提供的建议：



史蒂夫·布朗(Steve Brown)，英国伦敦，全球IT招聘公司Empiric总监



主动展开研究。如果你与一家招聘公司合作，他们会有专人告诉面试某家公司时最好采用什么方法。如果没有，那就应该四处打听一下。你是否认识在那里工作而且能够提供内情的人？或者，布朗还建议提前给面试官或招聘主管打电话，询问面试的有关事宜。"你不会因为精心准备面试而遭到惩罚。"他说。



无论如何，都应该遵守布朗的经验法则："你所采用的穿衣方式应该比对方预想的更加正式一些。例如，如果这家公司流行穿牛仔裤和T恤，那你就穿卡其裤和衬衫。如果他们平时都穿卡其裤和衬衫，那你就穿西装。总之要记住，无论你从事哪个领域的工作，面试时穿着过于正式总好过不够正式。"



约翰·里斯(John Lees)，英国埃塞特，《如何得到自己喜爱的工作》(How to Get a Job You Love)一书的作者



你想给对方留下什么印象？光是问自己"我看上去还好吗？"这样的问题还不够。里斯表示，你应该努力让自己看上去像是已经在那里工作，但仍然很在乎自己的穿着。"这意味着应该在穿着上比已经入职的员工略微正式一些。"他说。而为了避免出现不舒服的情况，一定要提前把新衣服和新鞋穿习惯。"当你到达公司时，把衣服和包放在接待处。只要带一个不大的文件夹即可，里面装上你需要的文件。这样一来，你看上去会更像一名员工，而不是访客。"







格温德伦·安德烈(Gwendolen Andre)，美国波士顿，Professional Staffing Group集团经理



略高一档。Professional Staffing Group有一个大客户是一家高科技公司，他们的员工穿着都很随意，从打底裤和汗衫到牛仔裤和T恤，几乎各种休闲服装都能在这里见到。"这家公司没有着装规定，所以第一次与他们见面会很棘手。"安德烈说。面对这种客户--以及与之类似的其他公司--她建议求职者穿着正式的商务休闲服去面试。他推荐男性和女性都穿夹克和毛衣。如果不是高管级别的职位，就不必穿全套西装。当然，肯定"有机会借助一些配饰来提升一点趣味性，比如漂亮的项链或领结。"她说。



加布里埃尔·罗西(Gabrielle Rossi)，美国北卡罗来纳州，全食超市设计协调员



千万不要穿牛仔裤。在罗西的办公室里，人们的着装风格都很随意。如果有人盛装出席，别人就会问他是否要去面试。然而，罗西仍然希望求职者不要穿运动鞋、牛仔裤、T恤，当然也不要穿短裤。



她去年至少面试过20个人，各种各样的穿着都见过。最令他感到有失检点的一个人穿着牛仔裤，嚼着口香糖，露着"事业线"，满身都是珠光宝气，白色的衬衣里面甚至没有穿内衣，衣服也很紧身。她提供了一个很简单的方法："我总会这样想：‘如果要出去参加一场丰盛的晚宴，我应该穿什么衣服？'"她说。



珍妮佛·麦蒂罗斯(Jennifer Medeiros)，美国旧金山，Rodan + Fields人才招聘经理



正装出席。麦蒂罗斯表示，她的公司里有很多部门的穿着都很随意，有人穿牛仔裤来面试照样能被录取。但这并不意味着她推荐这种做法。他宁肯看到求职者穿着过于正式，也不希望看到他们太过随意。"我见过有人穿着西装、打着领带来面试。说实话，这总能给团队成员留下强烈的印象，让人们认为此人愿意付出额外的努力。"她说，"这肯定不会留下负面印象。我不会劝阻那些想在面试中穿着比较正式的人。但相反的是，我会劝阻那些穿休闲装面试的人，因为这样做总会存在一些误判或错误。"