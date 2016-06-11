法国航空机师罢工或将对欧洲杯造成影响

哈通社阿斯塔纳6月11日电 据BBC消息，法国国营航空公司的飞行员开始了将为期四天的罢工，计划前往法国观赏2016年欧洲杯足球赛事的数千名球迷行程或将受到影响。

法国航空（Air France）已经取消了该公司周六（6月1日）30%的航班。



不过，法航表示，将会优先处理前往欧洲杯举办城市的航班。



飞行员工会要求政府废除新的劳工法条例，有关法例将令企业招聘和解聘员工变得更容易。



该工会是众多采取罢工行动的组织之一--巴黎的垃圾清理工作人员在周三前都不会收拾垃圾，火车服务也在近日才结束九天的罢工重新恢复，而上月末，抗议者封锁炼油厂也导致多个加油站无油供应。



法国总统弗朗索瓦·奥朗德（Francois Hollande）已经警告工会，不要扰乱欧洲杯赛事的进行。



他说："我呼吁所有人拿出责任心，因为如果政府要履行责任，就将会采取一切必要的措施，它一定会这样做。"



"与此同时，那些参与行动的人，或者组织这些行动的人，也应该肩负起他们的责任，这是必要的......这样，这场重大的盛事才能成为大家共享的节日。"







飞行员工会（Syndicat National des Pilotes de Ligne）法航分会表示，罢工将会从周六持续至下周二。



不过，法航首席执行官弗雷德里克·加热（Frederic Gagey）承诺，会尽力将对主办城市的影响减至最小。



他说："当然，我们会照顾好欧洲杯赛事。"



他还表示，此次抗争会令法航平均每天损失大约500万欧元（合390万英镑）。



欧洲杯比赛将在10个法国城市举行，预计总共会有700万人到访。