俄称军舰驶入钓鱼岛附近很正常

哈通社阿斯塔纳6月11日电 据日本共同社6月11日报道，俄罗斯外交部10日就包括驱逐舰在内的3艘军舰驶入钓鱼岛附近海域一事称，只是海军为执行任务通过"公海"而已，并表示"这在国际船舶航行上是很正常的情况，却被重大提醒，我们感到很惊讶"。

报道称，这是俄罗斯首次就这一问题公开表明立场。俄军驱逐舰等舰船与中国海军军舰同一时段驶入钓鱼岛附近海域，关于是否与中方军队有合作的提问，俄方没有作出回答。



共同社还评价称，与美欧对立加深的俄罗斯向中国靠拢。5月下旬，中俄利用计算机进行联合导弹防御演习，两国一定程度上的军事合作也在推进中。另一方面，俄罗斯在钓鱼岛问题上则一直保持中立态度。



日前，日方对中俄两国军舰入钓鱼岛海域航行做出的反应迥异。日本政府基本决定不把俄罗斯军舰驶入钓鱼岛附近海域的行为视作问题，继续为首相安倍晋三计划9月访俄事宜做准备。而对于军舰同时在入钓鱼岛海域航行的中国，日方进行了严正抗议。



6月9日，中国国防部新闻局就日媒报道 "中俄军舰进入钓鱼岛附近海域"一事回应，"钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。中国军舰在本国管辖海域航行合理合法，他国无权说三道四"。