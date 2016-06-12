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    09:45, 12 六月 2016 | GMT +6

    塔利班对美军计划扩大作用表示不屑

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    哈通社阿斯塔纳6月12日电 据外媒消息，阿富汗塔利班声称美国在阿富汗的新计划是"徒劳的"。美国计划增加对这个伊斯兰反叛组织的空中打击，并在必要时在战场上部署美军。

    在数月的辩论之后，美国总统奥巴马批准美军在阿富汗发挥更广泛作用，协助阿富汗保安部队打击塔利班。

    塔利班发言人穆贾希德说，美国的计划无法阻止他们，也不能让他们后退并放弃"武装抵抗"。他说，这项计划只能导致美国浪费更多资源，造成更多的战场伤亡。

    穆贾希德星期六在发给美国之音的一份声明中说："我们谴责占领与战争的延伸。我们要告诉美国人，在过去15年里，阿富汗坚定地抵制你们使用的任何武力。我们将继续保持战斗力，对你们的占领开展圣战。"

    他说，在塔利班的打击下，大约有50万被美国训练过的阿富汗士兵、警察、情报人员和地方民兵每天都在忍受伤亡、放弃战场上的阵地。

    穆贾希德说："现在他们再次请求你们与他们并肩作战。"他接着声称，几年前有着10多万军人，配备现代武器的美军却无法战胜塔利班。

    大多数美国和北约作战部队于2014年撤出阿富汗，只留下大约1.3万军队作为所谓的"坚定支持特派团"成员进行训练，顾问并协助当地军队的工作。

    标签:
    国际 美国 打击极端恐怖主义 黄金储备 塔利班
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