联合国促澳大利亚带头打击亚洲毒品走私

哈通社阿斯塔纳6月12日电 据美国媒体消息，联合国震惊于整个亚洲地区猖獗走私安非他明的问题，呼吁澳大利亚在打击毒品走私贩运中发挥更大作用。

官员们说，最近几年安非他明一类毒品的生产大幅增长是显而易见的，尽管缅甸东部金三角地区生产的海洛因走私活动依然猖獗。

2015年据报道联合国毒品和犯罪问题办公室在柬埔寨、中国、老挝、缅甸、泰国和越南等地共缉获了2.7万公斤高成瘾率的晶体状安非他明，也就是人称"冰毒"的毒品。

与此同时缉获的还有2.86亿粒安非他明药片，和缅甸东部种植的罂粟提炼出的1万公斤海洛因。生产这些毒品所需的重要化学材料缉获量也在增长。

联合国毒品和犯罪问题办公室的亚洲地区代表道格拉斯说，犯罪集团正转向主要生产高纯度冰毒。他说，当局在澳大利亚边界-机场、港口、快递辑获大量冰毒，都是通过托运和大批量进货抵达的。

道格拉斯对美国之音说："这令人非常担忧。目前毒品正在该地区泛滥。它们是高成瘾率的冰毒。不仅澳大利亚执法部门非常担心，新西兰、北美的执法部门也对这些发展非常关注。"

由于澳大利亚和新西兰的国民收入高，使用毒品的人比率高，因此成为犯罪集团的重要目标。

自从2015年底以来，澳大利亚联邦警察已经跟中国和泰国签署协议，加强合作打击向澳大利亚走私毒品的活动。