特朗普对奥兰多枪击案作出回应 呼吁奥巴马辞职

哈通社阿斯塔纳6月13日电 据路透社消息，美国共和党总统参选人特朗普对奥兰多枪击案作出强力回应，迅速宣称这是伊斯兰武装分子所为，同时呼吁美国总统奥巴马辞职，民主党总统参选人希拉里退出总统竞选。

特朗普试图借助这起枪击案为自己的总统竞选争取优势。

周日凌晨，关于这起枪击案的事实还知之不多时，特朗普就在Twitter上发帖称，事实证明他对于"激进伊斯兰恐怖主义"的警告是正确的。

枪击案发生仅几小时后，特朗普就发帖称："感谢大家恭喜（我）对激进伊斯兰恐怖主义看法正确。我不想要恭喜，我想要的是强硬和警惕。"

特朗普将对付"伊斯兰国"等组织的威胁作为其竞选活动的一个重要部分。

去年12月的圣贝纳迪诺枪击案发生后，特朗普提议暂时禁止穆斯林进入美国。特朗普周日重申了该提议。周日凌晨，佛罗里达州奥兰多市一家夜总会发生枪击案，造成至少50人丧生。

"奥兰多发生的事情仅仅是个开始。我们的领导层既软弱又无能。我呼吁并请求实施该禁令。必须强硬。"特朗普在Twitter上写道。

特朗普周日晚在声明中称，奥兰多枪击案是"激进伊斯兰恐怖分子"所为。负责调查此枪击案的美国官员尚未有如此说法。

"伊斯兰国"已宣称为这起枪击案负责。但美国官员称，他们尚未发现该组织与这起枪击案直接关联的证据。

特朗普炮轰奥巴马一直拒绝将"伊斯兰国"及其他极端组织视为伊斯兰教部分代表的立场。

"在总统奥巴马今日的言论中，他甚至可耻地拒绝说出‘激进伊斯兰'这样的字眼。单是这一理由，他就应当辞职。"特朗普还补充说："这起袭击事件后，如果希拉里还不使用"激进伊斯兰"这样的措辞，那么她就应该退出总统竞选。"