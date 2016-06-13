巴西奥运场地和海滩发现危险“超级细菌”

科学家在里约热内卢的海滩和环礁湖里发现了危险的耐药"超级细菌"，而前者正是将举办奥运会游泳比赛的地方，后者也将举办奥运赛艇和皮划艇的比赛。本届奥运会将于8月5日开幕。

路透社看到的两份尚未发表的学术研究，让人对里约最受欢迎的旅游景点感到担忧。研究结果大大扩展了已知受感染的区域范围，而这种微生物通常只存在于医院。

这两份研究加重了对里约河渠安全性的担忧，这些河渠常与下水道交织在一起。

2014年年末发表的一份研究显示，瓜纳巴拉湾(Guanabara Bay)的一处海滩有超级细菌存在，而奥运会期间这里将举办风帆冲浪和帆船比赛。美国疾病控制与预防中心(CDC)将这种超级细菌列为紧急公共卫生威胁。

两份新研究中的第一份去年9月在圣地亚哥举办的"抗菌药物和化学疗法跨学科大会"上接受了评议。这份研究显示里约的五个知名海滩都有超级细菌存在，其中包括即将举办公开水域游泳和铁人三项游泳赛事的科帕卡巴纳海滩。

其余四个海滩分别是伊帕内玛，列布隆，博塔福古和弗拉门戈海滩。

这种超级细菌能够导致泌尿系统、肠胃系统、肺部及血管系统的感染，还可导致脑膜炎，很难治疗。CDC称，感染这种病菌的患者，多达一半最后死亡。

第二份新研究是由巴西联邦政府的克鲁兹基金(Oswaldo Cruz Foundation)实验室进行的，研究结果将发表在下个月的《美国微生物学学会》上。这份研究在里约市中心的Rodrigo de Freitas环礁湖，以及一条流入瓜纳巴拉湾的河流里发现了超级细菌的基因。

无数医院以及千家万户的废水都排进了里约热内卢纵横交错的雨水渠和大江小河，以致超级细菌近年来得以在里约的医院外扩散。

Renata Picao是里约热内卢联邦大学的教授，也是第一份研究的科研领导人。她说里约著名海滩遭污染，是这座拥有1200万人口的大都市缺乏基本卫生措施的恶果。

"这些水域里不应该存在这种细菌。海里也不应该存在，"Picao在里约北部的实验室里说道，这座实验室自身也被瓜纳巴拉湾的恶臭环绕。

人们原本期望清理河渠会是里约奥运会带来的最大益处之一，而里约在2009年赢得南美首次奥运会举办权的官方申办文件里也曾高调承诺清理河渠。

这项目标却慢慢地变成了令人尴尬的失败，运动员哀叹污水的恶臭，抱怨瓜纳巴拉湾里各种残骸撞击并附着在赛艇之上。这些都是对比赛公平性的潜在威胁。

情况越来越糟

Picao的研究接受了里约联邦大学的内部评阅，它分析了2013年9月到2014年9月之间获取的海水样本。通过分析在五个海滩取得的10份样本，研究发现博塔福古海滩的超级细菌最多，其所有样本都测试出了超级细菌。

弗拉门戈海滩的样本里有90%含有超级细菌，而奥运会时观众将在这里观看帆船选手争夺奖牌。10%的科帕卡巴纳海滩样本里含有超级细菌。

伊帕内玛和列布隆海滩是游客最喜欢的景点，其样本的超级细菌发现率分别为50%和60%。

克鲁兹基金实验室对奥运会环礁湖的研究接受了同行评议，它的研究样本取自2013年。这份研究发现这座环礁湖可能是超级细菌繁衍并向城市传播的温床。

尽管两份研究取用的样本都来自2013年和2014年，但是Picao和其他专家说他们并未看到里约改造下水道基础设施以改善状况。

Valerie Harwood来自南佛罗里达大学，是一名休闲水域污染和耐药性细菌的研究专家，他本人并未参加这两项研究。他说情况只会恶化，因为超级细菌会通过感染其他微生物自行扩散。

污染促使联邦警察和检察机关调查里约的供水公司Cedae，看他们是否因谎报废水处理量而犯下环境罪。调查者也开始查探自20世纪90年代初以来数十亿美元资金的去向，这些资金是专门用来升级下水道设施和清理瓜纳巴拉湾的。

Cedae否认有任何过错。该公司在一封电子邮件声明中称，任何在海滩或奥运会环礁湖里发现的超级细菌都是向雨水渠非法倾倒的结果。Cedae说他们在整个里约"南部地区"进行了污水处理和回收。南部地区正是问题水域所在地，水样本就是在这里获取的。

"像糖果一样"

路透社咨询了五名科学家，他们说感染了超级细菌的患者面临的直接风险取决于患者的免疫系统状况。

这种细菌是一种投机的微生物。它们可以进入人体，然后进入休眠状态，一段时间后，当健康的人因为其它原因而生病时这些细菌就发起攻击。

超级细菌不仅会感染人类，而且会感染水域里的无害细菌，把它们转变成耐抗生素的细菌。

Harwood说奥运会环礁湖里发现的超级细菌基因如果被同类基因吞噬可能不会有危害：它们需要进入某个细菌内部，以这个细菌为外壳。

"这些基因很像糖果。它们是有机分子，会被其他细菌或有机体吞噬，"Harwood说，"如果某人摄入了此种被感染的有机体，这时候危险才出现，因为它会通过人体的肠胃系统，因此有可能导致人患病。"

Harwood说，环礁湖里超级细菌基因的存在说明细菌本身已于近期死亡，或者没有被测试发现。

健康专家认为，里约糟糕的废水处理措施已经导致了多种与污水相关的地方性疾病出现。这些疾病对里约的穷人影响更大，其中包括肠胃和呼吸道问题、甲肝，以及严重的心脏和脑部疾病。

里约奥运会的组委会已向国家有关部门反映了水质量问题。

里约州的Inea环保机构在一份电子邮件声明中称，他们遵守了世界卫生组织对测试休闲水域安全性的推荐标准，而其中并未包含检测超级细菌一项。该机构还说缺乏对水里的这种细菌及其健康影响的相关研究。

来源：界面