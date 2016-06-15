枪击惨案后阿富汗裔美国人担心遭敌视

哈通社阿斯塔纳6月15日电 据外媒消息，在美国历史上死亡人数最多的枪击事件发生数小时之后，一家总部设在洛杉矶的卫星电视频道的所有者出人意料地出现在一场电视家庭秀的现场，并谈起了发生在奥兰多的这场悲剧。这一卫星电视频道主要面向散居海外的阿富汗移民提供电视服务。

在美国政府确认奥兰多枪击事件的枪手是阿富汗裔美国人奥马尔•马丁后，奥马尔•哈塔布的电话就一直响个不停，他不断接到焦虑的阿富汗裔美国人打来的电话。

这家名为"阿富汗讯息"（Payam-e-Afghan）的电视频道的所有人哈塔布说："这场电视节目虽然是关于家庭问题，但我决定加入进来，和大家谈谈我们这个社区的担忧。我想要帮助阿富汗社区的人们平静下来，因为大家都很震惊和沮丧"。

哈塔布和节目主持人哈桑在现场接听并应答了阿富汗裔美国人打来的电话，这些民众都对这场"9•11"之后最大的一场恐怖袭击将会对他们的社区产生何种影响表示担忧。打来电话的人们中有的对发生的枪击事件表达了强烈的反感，也有的对受害者和他们的家人表达了同情。但有一个话题一直不断地出现，那就是大家的恐惧。人们害怕虽然奥马尔•马丁是"土生土长"的美国人，但他身上的阿富汗血统可能会激起外界对阿富汗裔美国人社区反感情绪。

哈塔布对美国之音记者说："有人担心这场由一个阿富汗裔美国人制造的悲剧可能会玷污整个阿富汗裔群体的名声，阿富汗裔美国人的群体也可能因此受影响。整个媒体都在聚焦这件事，并问：‘为什么这些阿富汗人是恐怖分子？'"。

哈塔布的电视频道一周七天、每天24小时不间断播出种类多样的脱口秀节目，节目主持人阵容也不单调。在这些主持人之中，就有奥兰多枪击事件枪手的父亲萨迪克•马丁。他于2012至2015年间主持了一档脱口秀节目，节目围绕"杜兰线"这一阿富汗与巴基斯坦间的边境线长达百年的争议展开。尽管有人觉得萨迪克•马丁为人古怪，但几名认识他的阿富汗裔美国人表示，老马丁给人的印象并不是支持塔利班的人。

哈塔布说："他从没有公开表示过支持塔利班的观点，如果有什么观点的话也是反对塔利班的，因为他知道巴基斯坦支持塔利班并且鼓动塔利班在阿富汗进行犯罪活动"。

萨迪克•马丁周一在其"脸书"（Facebook）主页上发表的视频声明中称他的儿子是"一名非常优秀并且受过良好教育的孩子"。但萨迪克•马丁表示，他因枪击事件感到"极其悲痛"。他说："我不知道在他心里有如此深的怨恨，为什么他要在斋月里做出这种事，我不知道"。

在谴责这起屠杀的同时，阿富汗裔美国人社区领袖们也在试图与凶手保持距离。

维吉尼亚州一位知名的阿富汗裔美国人艺术家、诗人哈米德•纳维德说："这是个人行为，并不代表阿富汗文化和伊斯兰教的律法，一个个体是永远不能代表一整个族群的"。

周日的枪击事件是第二起被发现在美国国内发生并且有阿富汗裔美国人牵涉其中的恐怖主义活动或恐怖活动图谋。在此之前，纳吉布拉•扎兹于2009年因密谋在纽约地铁发动炸弹袭击被捕。

今年29岁的马丁在纽约出生并长大，之后搬家到佛罗里达。他在佛州做保安。

一些阿富汗裔美国人担心马丁的阿富汗血统可能会激起公众对阿富汗族裔的强烈反感。

住在佛罗里达的阿富汗裔美国人内玛图拉·伊拉希对美国之音阿富汗语组说："奥兰多发生的这起事件会影响在佛罗里达乃至全美的阿富汗裔美国人，并且会引起人们源源不断的担忧"。

另一名知名的阿富汗裔美国人、前美国驻阿富汗、伊拉克以及联合国特使扎勒米·哈利勒扎德谴责了这次恐怖袭击。

在枪击事件发生后不久，哈利勒扎德在其"推特"主页上写道："很多阿富汗裔美国人联系了我，向我表达了他们对这一懦夫行径的强烈愤慨"。

纳维德说，一些政界人士和媒体将会利用这一悲剧并且"将其转变成对阿富汗人的恐惧症"，但在人们意识到百分之九十九的阿富汗裔美国人都是体面、诚实、努力工作的人以及一个人永远代表不了整个社区这两点之后，"恐阿症"这种事情就会消退。