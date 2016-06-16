世界反运动禁药机构报告称在俄工作受阻

哈通社阿斯塔纳6月16日电 据BBC消息，世界反运动禁药机构（WADA）发表报告说，反运动禁药人员在俄罗斯曾被阻止对运动员实施药物检测，并受到安全部门的威胁。

国际田径联合会即将就俄罗斯田径运动员是否能参加2016年里约热内卢奥运会做出决定，而世界反运动禁药机构正是在这项决定公布之前发表上述报告的。

世界反运动禁药机构曾在去年发表的一份报告指出俄罗斯田径运动员中广泛存在的使用禁药问题，国际田联做出了禁止俄罗斯运动员参赛的决定。

在那之后，俄罗斯田径运动负责人表示将在这一领域做出重大改变。

世界反运动禁药机构在最新发表的报告中列举了如下数字：

455次药检中有73次未能收回检测样品；

736次检测遭到拒绝或被取消；

23次药检失约，报告认为这是一个较大的数字；

52项负面发现。

报告列举了一些运动员躲避药检的具体事例，包括有运动员在比赛后逃离体育场，不知去向。

另一个事例显示，一名女性运动员把一个"可能装有干净尿液"的容器塞入自己体内。

但是，她在试图从这个容器中排尿时，尿液没有排入收集器，而是漏在了地板上。

报告说，这名运动员还试图在提供尿样前贿赂检查人员，而尿样最后被证明是有问题的。