英国反“脱欧”女议员遇袭身亡

哈通社阿斯塔纳6月17日电 据外媒消息，在英国就是否脱离欧盟这一存在激烈争论的问题举行全民公投的前一周，一名议会议员周四遭枪击身亡。这起事件令英国举国感到震惊。枪支袭击事件在英国十分罕见，政治暴力活动更几乎闻所未闻。

据称，在场的一些目击者报告说，他们听到袭击者在袭击议员时高喊"英国优先"，袭击者向议员开枪、刺伤并脚踢。被害者是来自工党的年轻议员乔•考克斯（Jo Cox），她同时也是两个孩子的母亲。考克斯此前曾是一名援助事工。她因主张维护叙利亚难民的权益以及亲移民的立场为人所知，最引人关注的是她反对英国脱离欧盟的主张。

考克斯周四在她西约克郡的选区遇袭后送医不治。

警方正在对这起袭击事件展开调查，政府官员和分析人士谨慎地不把这起事件归为出于政治动机。

警方表示他们逮捕了一名嫌疑人，但还没有确定这名嫌疑人的动机。除此人外，警方没有搜寻其他任何嫌疑人。

英国内政大臣特雷莎•梅表示，在事实完全调查清楚之前她不会就此案发表任何评论。她称暂停公投宣传活动的决定"完全适当"。

这类涉及到政界人士的暴力事件在英国是非常罕见的。

伦敦政治经济学院政治学教授托尼•特拉弗斯对美国之音说："在英国政界，这是一起非常不寻常的事件"。

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英国"脱欧"的支持者和反对者都暂停了各自的公投宣传活动。鉴于公投前最后几天就这一问题存在激烈争论的情况下，分析人士表示这一决定是必要的，

有关英国是否脱离欧盟的争论始终异常激烈，这场争论让英国选民在移民、主权和贸易的问题上彼此针锋相对。