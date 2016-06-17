纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦完全有可能出现一位女性总统

哈通社阿斯塔纳6月17日电 哈萨克斯坦当然可以有一个女总统。

据Tengrinews.kz消息，正在圣彼得堡出席正在召开的第20届圣彼得堡国际经济论坛的纳扎尔巴耶夫总统，17日接受了CNN主持人法里德•扎卡里亚的采访，并对其提出的"哈萨克斯坦是否会出现女性总统？"的问题，给出了这样的答复。



据悉，采访中，扎卡里亚谈及当前正在如火如荼的进行中的美国大选，并由此提出了这一问题。



"美国或许将迎来首位女性总统。而我也关注到，哈萨克斯坦当前也有一位女性担任副总理职务。您十分认为，哈萨克斯坦将来的国家领导人有可能会是一位女性？"



对于这一问题，纳扎尔巴耶夫总统回答称："有谁说过哈萨克斯坦不允许由女性来担任总统吗？完全没有问题。哈萨克斯坦人口的51%，是女性。在我国，男女平权政策发展十分稳定。我国议会中有30%的议员为女性，政府高层也有多位女性成员。所以说，不仅从概率上完全可能（出现女总统），而且也必然有女同胞们志在如此。我一向都是非常重视女性地位的人。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）